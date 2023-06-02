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Gaziantep'te siber suç operasyonu: 3 gözaltı

Gaziantep'te siber suç operasyonu: 3 gözaltı

Güncel Haberler

Gaziantep'te Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Gaziantep'te Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde müstehcenlik olaylarına yönelik operasyon yaptı. Düzenlenen operasyonda 1 adet kurusıkı tabanca ile dijital materyaller ele geçirilerek 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yapılan yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1 şüpheli ise serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Siber Suçlarla Mücadele Gaziantep Güncel Haberler

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