Gaziantep'te siber suç operasyonu: 2 tutuklu
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Gaziantep'te siber suçlara yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.
Gaziantep'te siber suç operasyonu: 2 tutuklu
GAZİANTEP - Gaziantep'te siber suçlara yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde müstehcenlik içeren siber suçlara yönelik operasyon yaptı. Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Yapılan yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.