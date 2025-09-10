Gaziantep'te Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 74 Gözaltı, 3 Tutuklama

Gaziantep'te siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 74 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde siber dolandırıcılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, operasyon kapsamında geçen ay içerisinde internet sitelerinde araç satış ilanları vermek, telefon ve eşyaları satmak ile icra dosyasının kapatılması vaadiyle 34 kişiyi 4 milyon 548 bin 695 lira dolandırdığı tespit edilen 74 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde dijital materyaller ve telefonlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 74 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 71'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.