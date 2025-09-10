Haberler

Gaziantep'te Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 74 Gözaltı, 3 Tutuklama

Güncelleme:
Gaziantep'te siber dolandırıcılık suçlarına yönelik yürütülen operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı. Ekipler, özellikle araç satışlarına yönelik dolandırıcılık faaliyetlerini tespit etti.

Gaziantep'te siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 74 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde siber dolandırıcılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, operasyon kapsamında geçen ay içerisinde internet sitelerinde araç satış ilanları vermek, telefon ve eşyaları satmak ile icra dosyasının kapatılması vaadiyle 34 kişiyi 4 milyon 548 bin 695 lira dolandırdığı tespit edilen 74 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde dijital materyaller ve telefonlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 74 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 71'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
