Gaziantep'te Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 17 Tutuklama

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda siber dolandırıcılık olaylarına karışan 318 şüpheliden 17'si tutuklandı. Operasyon sonucunda suç işlemeye teşvik eden 9 bin 778 internet sitesine Türkiye'den erişim engellendi.

Gaziantep'te jandarmadan siber dolandırıcılık operasyonu: 17 tutuklama

9 bin 778 internet sitesine Türkiye'den erişim sağlanması engellendi

GAZİANTEP - Gaziantep'te jandarma ekiplerince siber dolandırıcılık olaylarına yönelik son 3 ay içerisinde yapılan operasyonlarda hakkında yasal işlem yapılan 318 şüpheli şahıstan 17'si tutuklandı. Operasyon sonucunda suç işlemeye teşvik eden 9 bin 778 internet sitesine Türkiye'den erişim sağlanması da engellendi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Temmuz - 11 Ekim 2023 tarihleri arasında siber suçlarla mücadele çerçevesinde çok sayıda operasyon yaptı. Adli makamların koordinesi, titiz planlama ve takip çalışmaları sonucunda yapılan operasyonlar neticesinde nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, cinsel taciz ve bilişim sistemine girme suçlarına karıştığı tespit edilen 211, sosyal medya paylaşım platformları üzerinden suç içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen 107 şahıs olmak üzere toplam 318 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Hakkında işlem başlatılan şüpheli şahıslardan 17'si sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

9 bin 778 internet sitesine Türkiye'den erişim sağlanması engellendi

Ayrıca, yasadışı bahis ile mücadele çerçevesinde internet üzerinden yasa dışı bahis, kumar vb. şans oyunları oynanmasına imkan sağlayan 7 bin 850, fuhuş için yer ve imkan sağlayan, müstehcenlik içeren 878, dolandırıcılık amacıyla kullanılan 453, uyuşturucu/uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma amacıyla kullanılan 597 olmak üzere toplam 9 bin 778 internet sitesine Türkiye'den erişim sağlanması engellendi.