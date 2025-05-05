Gaziantep'te Seyir Halindeyken Yanan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, ancak araç kullanılamaz hale geldi.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Z.B idaresindeki 01 SV 365 plakalı otomobil, Nurdağı-Gaziantep karayolu Ak Yokuş mevkiinde seyir halindeyken bilinmeyen nedenle alev aldı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel