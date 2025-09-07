Haberler

Gaziantep'te Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında otomobilde hasar oluştu.

M.A idaresindeki 27 MA 649 plakalı otomobil, Gaziantep-Nurdağı karayolu Kömürler Mahallesi mevkiinde seyir halinken yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Nurdağı İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında otomobilde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
