Gaziantep'te Seyir Halindeki Otomobil Yandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, seyir halindeyken aniden alev alan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası otomobilde hasar meydana geldi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde seyir halinde yanan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürdü.
H.D. yönetimindeki 27 ALK 972 plakalı otomobil, seyir halindeyken kırsal İdilli ile Köklü mahalleleri arasındaki yolda bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.????
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası otomobilde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel