Gaziantep'te Seyir Halindeki Otomobil Yandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde seyir halindeyken yanan 27 BS 305 plakalı otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili sürücünün kimliği henüz öğrenilemedi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde seyir halinde yanan otomobili itfaiye söndürdü.

Henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 BS 305 plakalı otomobil seyir halindeyken yanmaya başladı. ???????

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
