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Gaziantep'te Seyir Halindeki Hafriyat Kamyonu Yandı

Gaziantep'te Seyir Halindeki Hafriyat Kamyonu Yandı
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde seyir halindeyken alev alan hafriyat kamyonu itfaiye tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, seyir halindeyken alev alan hafriyat kamyonu yandı.

Engin A. yönetimindeki 27 BCA 549 plakalı hafriyat kamyonu, Nurdağı- Gaziantep TAG Otoyolu'nun 7'nci kilometresinde seyir halindeyken bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Motor bölümünden yükselen alevleri gören sürücü, aracını yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle hafriyat kamyonunu kaplayan alevler kısa sürede söndürüldü. Araçta zarara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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