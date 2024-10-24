Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te Seyir Halindeki Hafif Ticari Araçta Yangın

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, Nurdağı-İslahiye kara yolunda meydana geldi ve yangın nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde seyir halindeyken alev alan hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Nurdağı- İslahiye kara yolu Kozdere mevkisinde, A.Ş idaresindeki 27 AIZ 271 plakalı hafif ticari araç seyir yanmaya başladı.

Yangın, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, aracın kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

Yerel Haberler gaziantep İslahiye İtfaiye Nurdağı 3-sayfa Ulaşım Güncel trafik Yaşam

TUSAŞ'a saldıran teröristlerden birinin kimliği ve örgütü tespit edildi

Teröristlerden birinin kimliği ve örgütü tespit edildi

 Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm

Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm

 Ömer Öcalan İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüştü! İşte ilk sözleri

Yeğen Öcalan dün İmralı'ya gitti! İşte ilk sözleri
Teröristbaşı Öcalan: Buradan tabutla çıkmak istemiyorum

Teröristbaşı Öcalan: Buradan tabutla çıkmak istemiyorum
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdullah Aymaz kimdir? FETÖ'cü Abdullah Aymaz kaç yaşında, nereli? Az önce deprem mi oldu? 24 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! 29 nerenin plakası? 29 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? İstanbul Havalimanı (IGA) turuncu alarm mı? Havalimanı Turuncu alarm ne anlama geliyor? TUSAŞ saldırısı turuncu alarm nedir? Sabiha Gökçen Havalimanı turuncu alarm mı? Havalimanına giriş var mı? Cemil Bayık kimdir, kaç yaşında, nereli? Cemil Bayık yakalandı mı? SON DAKİKA: TURUNCU ALARM VERİLDİ! Turuncu alarm nedir? Bursa'da trafiğe kapatılan yollar hangileri? Ömer Öcalan kimdir, Abdullah Öcalan'ın neyi? Ömer Öcalan milletvekili mi? Mezarlıkta cinsel ilişkiye girdiler! Olay ne zaman, nerede oldu? (VİDEO)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.