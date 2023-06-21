Gaziantep'te servis minibüsü ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

GAZİANTEP'te, servis minibüsü ile traktörün kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 UR 581 plakalı traktöre, ara yoldan çıkan 27 AIN 789 plakalı servis minibüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen traktörün sürücüsü ve römorkunda bulunan Suriye uyruklu Hüseyin Muhammed (60), yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Hüseyin Muhammed, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Minibüs sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.