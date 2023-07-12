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Gaziantep'te şerit ihlali yapan 14 sürücüye ceza

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şerit ihlali yapan araç sürücülerine yönelik denetimlerde 14 araç sürücüsüne cezai işlem uyguladı.

Gaziantep'te şerit ihlali yapan 14 sürücüye ceza

GAZİANTEP - Gaziantep'te şerit ihlali yapan araçlara yönelik denetimlerde 14 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Temmuz tarihinde şerit ihlali yapan araç sürücülerine yönelik denetim yaptı. Şehitkamil ilçesi Bedri İncetahtacı Köprü girişinde yapılan denetimlerde şerit izleme ve değiştirme kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 14 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Kentte benzer denetimlerin farklı noktalarda devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Halil Aslan - Güncel

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