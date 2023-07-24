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Gaziantep'te şerit ihlali yapan 137 araç sürücüsüne ceza

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şerit ihlali yapan araç sürücülerine yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimlerde şerit izleme ve değiştirme kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 137 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Kentte benzer denetimlerin farklı noktalarda devam edeceği öğrenildi.

Gaziantep'te şerit ihlali yapan 137 araç sürücüsüne ceza

GAZİANTEP - Gaziantep'te şerit ihlali yapan araçlara yönelik denetimlerde 137 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şerit ihlali yapan araç sürücülerine yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimlerde şerit izleme ve değiştirme kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 137 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Kentte benzer denetimlerin farklı noktalarda devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Said Vakkas Yağcı - Güncel

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