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Gaziantep'te Sepetli Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sepetli motosikletin dere yatağına düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada, motosiklet sürücüsü hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sepetli motosikletin dere yatağına düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sait Zengin idaresindeki 31 VY 435 plakalı sepetli motosiklet, Altınüzüm Mahallesi'ni İslahiye-Hatay kara yoluna bağlayan tali yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak köprüden kurumuş dere yatağına düştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Ekiplerce dere yatağından çıkarılan Sait Zengin ve Sıdıka Zengin, 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Motosiklet Gaziantep İslahiye Yaşam Güncel Haberler

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