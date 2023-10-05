Kazada şehit olan polisin naaşı törenle memleketine uğurlandı

Gaziantep'te şüpheli bir motosikleti kovalarken kaza yapan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan yunus polisi Emirhan Şimşek'in naaşı, düzenlenen törenle memleketi Hatay'a gönderildi.

Gaziantep'te şüpheli bir motosikleti kovalarken kaza yapan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan yunus polisi Emirhan Şimşek'in naaşı, düzenlenen törenle memleketi Hatay'a gönderildi.

Olay, gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motorize yunus timleri, şüpheli motosikleti kovalamaca sırasında tek taraflı kaza yaptı.

Kazada ağır yaralanan polis memuru hastanede şehit oldu

Feci kazada, yunus polisi Emirhan Şimşek ağır yaralanırken, İ.K. isimli polis memuru ise hafif yaralandı. Şimşek, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Evli ve bir çocuk babası polis memuru Emirhan Şimşek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehidin naaşı törenle memleketi Hatay'a uğurlandı

Şehit Polis Memuru Emirhan Şimşek'in naaşı, Gaziantep Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından memleketi Hatay'a gönderildi. Şehit Emirhan Şimşek'in, Belen ilçesi Tosyali Camiinde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası İskenderun Şehitliğine defnedileceği öğrenildi.

Gaziantep Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde düzenlenen törene şehit Emirhan Şimşek'in eşi Hatice, kızı Ömür, babası Salih Şimşek ile diğer yakınları ve Gaziantep Valisi Kemal Çeber, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, mesai arkadaşları ve kent protokolü katıldı. - GAZİANTEP