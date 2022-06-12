Gaziantep'te şehit evinde üzüntü - Haberler

Evli olan Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap, teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralandı. Çap, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştü. Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap'ın acı haberi yetkililer tarafından baba ocağına ulaştırıldı. Şehidin Akdere Mahallesi'nde bulunan baba evine ay yıldızlı Türk bayrağı asıldı. Şehit Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap için Akdere Mahallesi Hz. Yakup Sosyal Tesislerinde taziye çadırları kuruldu. Taziye ziyaretlerini kabul eden şehidin acılı babası Mahmut Çap ile yakınları gözyaşları döktü.