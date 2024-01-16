Üye Girişi
Haberler

Harp Malulü Gaziler Derneği Başkanı: PKK'nın cani yüzü Pençe-Kilit Harekatı'nda gözlendi

Güncelleme:
Abone Ol

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İslahiye Başkanı Süleyman Yılmaz, terör örgütü PKK'ya tepki göstererek, 40 yıldır süren saldırılarına son olarak Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde cani yüzünü gösterdiğini belirtti. Yılmaz, saldırıları lanetleyerek, aziz vatanın her karış toprağının şehit kanıyla sulandığını ve terör örgütünün bitirilmesi için gerekenlerin yapılmasını istedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İslahiye Başkanı Süleyman Yılmaz, terör örgütü Pkk'ya tepki gösterdi.

Yılmaz, açıklamasında, 40 yıldır alçak ve kalleşçe saldırılarına devam eden PKK terör örgütünün cani yüzünü son olarak Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde gösterdiğini söyledi.

Terör örgütünün saldırılarını lanetleyen Yılmaz, "Her karış toprağı şehit kanıyla sulanan aziz vatanımızın başı sağ olsun. Üzüntümüz kadar öfkemiz de büyük." dedi.

Türkiye'nin yıllardır terörle mücadele ettiğine işaret eden Yılmaz, terör örgütünün bitirilmesi için gerekenlerin yapılmasını istedi.

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye PKK Terör Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İnci Taneleri ne zaman başlayacak? İnci Taneleri hangi kanalda, saat kaçta? AK Parti-Yeniden Refah Partisi ittifakı bitti mi, yerel seçimde ittifak olacak mı? 17 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 17 Ocak Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? İnstagram çöktü mü? 16 Ocak İnstagram neden açılmıyor, sorun ne? AK Parti İstanbul ilçe adayları ne zaman açıklanacak? AK Parti İstanbul ilçe adayları açıklandı mı? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 16 OCAK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? KABİNE TOPLANTISI CANLI | Kabine Toplantısı başladı mı, saat kaçta? 16 Ocak Kabine Toplantısı CANLI YAYIN! Hatayspor-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hatayspor-Sakaryaspor maçı hangi kanalda? Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hapis cezası aldı mı, kaç yıl ceza istendi? Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu kimdir? Kasımpaşa Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa Bandırmaspor maçı hangi kanalda? Fatih Karagümrük–Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Fatih Karagümrük–Kırklarelispor maçı nerede, hangi kanalda? Dolar kaç TL? 16 OCAK GÜNCEL DOLAR KURU! Bugün dolar ne kadar? Gram altın ne kadar, kaç TL? 16 OCAK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI! Çeyrek ve cumhuriyet altın ne kadar? Bu akşam hangi diziler var? 16 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bugün televizyonda neler var? Bu akşam maç var mı? 16 ARALIK MAÇ TAKVİMİ! Bugün hangi maçlar var?
title