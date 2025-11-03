Haberler

Gaziantep'te Şehir Trafiği Problemleri ve Çözümleri Ele Alındı

Güncelleme:
Gaziantep Kent Konseyi, 'Şehir Trafiği Problemleri ve Çözümleri' konusunu tartışarak, kentin artan nüfusu ve ulaşım ihtiyacı doğrultusunda kalıcı çözüm önerileri geliştirmeyi hedefliyor.

Gaziantep Kent Konseyi'nde "Şehir Trafiği Problemleri ve Çözümleri" konusu ele alındı.

Kent Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, iki haftada bir farklı konuları ele alan kent konseyi, bu hafta "Şehir Trafiği Problemleri ve Çözümleri" konusunu ele aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Yusuf Erdem Güzelbey, özellikle son yıllarda Gaziantep'in dinamik olarak çok hızlı geliştiğini ve bu hepimizin ortak sorunu olan trafik problemlerini ve hayatı gün geçtikçe daha fazla zorlaştırdığını belirtti.

Gaziantep Kent Konseyi olarak kentin trafik sorunlarına kalıcı çözümler bulmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Güzelbey, şunları kaydetti:

"Şehrimizin ve bölgenin iş olanakları sebebiyle 2000 yılından sonra nüfusun hızlı artışı ve misafir olarak gördüğümüz Suriyeli 500 bine yakın kişinin 13 yıldır şehrimizde ikamet etmesi ulaşım konusunda da mevcut planlama durumunun ve işleyişin güncellenmesini gerektirmektedir. Hızlı araç artışı ve ulaşımdaki kullanıcı sayısının artması sebebiyle yerel yönetimlerimizin bu konudaki çabalarını artırması, planlama revizyonları yapması ve daha fazla bütçe ayırması gerekmektedir. Kentiçi ulaşımda asıl mesele, taşıtların değil insanların ulaşımıdır. İnsan odaklı ve faaliyet odaklı ulaşım sistemlerinin tasarlanmasıdır."

Güzelbey, trafik çözümü için sadece özel otomobillerin değil daha çok ulaşım seçeneği sunulması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
