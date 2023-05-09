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Gaziantep'te seçim çalışmalarında çıkan kavgada havaya ateş eden meclis üyesi gözaltına alındı

Gaziantep'te seçim çalışmalarında çıkan kavgada havaya ateş eden meclis üyesi gözaltına alındı

Güncel Haberler

Gaziantep'te seçim çalışmaları sırasında çıkan kavgada 2 kişi darp sonucu yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te seçim çalışmaları sırasında çıkan kavgada 2 kişi darp sonucu yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı.

Kentteki bir AVM önünde seçim çalışmaları yürüten bir grup AK Parti ve CHP'li arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine pet şişe ve taş fırlattı. Bu sırada bölgede bulunan CHP Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyesi Ersin A, tabancayla havaya bir el ateş etti. Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Kavgada darp sonucu yaralanan 2 kişi hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, Ersin A'yı gözaltına aldı.

Gaziantep Seçim Sonuçları
Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep AK Parti Güncel Haberler

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