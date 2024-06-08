Gaziantep'te sazlık alanda erkek cesedi bulundu
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sazlık alanda erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden kişinin Furkan Akdoğan olduğu belirlendi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sazlık alanda erkek cesedi bulundu.
Tahtaköprü Barajı kenarındaki sazlık alan yanındaki buğday ekili tarlayı biçmeye biçerdöver operatörü, yerde bir erkeğin hareketsiz yattığını farketti.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybettiği belirlenen kişinin 19 yaşındaki Furkan Akdoğan olduğu tespit edildi.
Akdoğan'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.