Gaziantep'te Savunma Sanayii İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Gaziantep'te Savunma Sanayii İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi
Gaziantep'te Savunma Sanayii Başkanlığı ve ASELSAN iş birliğiyle düzenlenen toplantıda, savunma sanayi ekosisteminin geliştirilmesi, yerli üretimin artırılması ve tedarik zinciri süreçlerinin güçlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Gaziantep'te Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve ASELSAN iş birliğiyle kentin savunma sanayi ekosisteminin geliştirilmesine yönelik "Savunma Sanayii İstişare Toplantısı" gerçekleştirildi.

Gaziantep Sanayi Odası'ndan (GSO) yapılan açıklamaya göre, odanın konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, savunma sanayi alanında yerli ve milli üretimin artırılması, Gaziantep'teki sanayi firmalarının sektöre entegrasyonu ve tedarik zinciri süreçlerinde iş birliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Katılımcılar, bölgenin savunma sanayi potansiyelinin geliştirilmesi için yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Vali Yardımcısı Bülent Uygur, Gaziantep'in sanayi geleneği ve güçlü altyapısının, savunma sanayi için çok değerli bir fırsat sunduğunu belirterek, "Bu potansiyeli harekete geçirmek için elimizden gelen tüm desteği sağlayacağız. Katma değeri yüksek, ileri teknolojiye dayalı üretime geçmek hem şehrimizin hem de ülkemizin geleceği açısından kritik bir gereklilik." ifadelerini kullandı.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ise savunma sanayisinin ülke ekonomisi ve teknolojik bağımsızlığı için stratejik bir alan olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Gaziantep olarak üretim gücümüzü, mühendislik yetkinliklerimizi ve girişimcilik ruhumuzu savunma sanayisine daha fazla entegre etmek istiyoruz. Gaziantep sanayicisi olarak kalite, güvenilirlik ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle bu alanda da başarı hikayeleri yazacağımıza inanıyorum."

SSB Sanayileşme Daire Başkanı Murat Çizgel ise Gaziantep'teki sanayicilerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Güvenilir ve kaliteye odaklanmış bir anlayışla iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz. Gaziantep sanayisinin güçlü altyapısıyla önemli hamlelere hazır olduğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ASELSAN Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Murat Aslan ise Gaziantep'in üretimdeki başarısının önemli projeler için fırsatlar sunduğunu kaydetti.

Toplantı, katılımcıların soru ve önerilerinin ele alınması ve sektörün geleceğine yönelik iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesinin ardından sona erdi.???????

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
