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Gaziantep'te şarampole devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şarampole devrilen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, hemen hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

M.E.T 'nin kullandığı 27 ANY 57 plakalı otomobil, Gaziantep-Nurdağı kara yolunun Sakçagözü Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile beraberindeki A.B.Ş ile E.T yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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