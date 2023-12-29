Gaziantep'te şarampole devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şarampole devrilen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, hemen hastaneye kaldırıldı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
M.E.T 'nin kullandığı 27 ANY 57 plakalı otomobil, Gaziantep-Nurdağı kara yolunun Sakçagözü Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile beraberindeki A.B.Ş ile E.T yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.