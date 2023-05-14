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GAZİANTEP'TE SANDIKLAR AÇILDI, OYLAR SAYILMAYA BAŞLADI

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CUMHURBAŞKANLIĞI ve 28'inci dönem Milletvekilli Genel Seçimi için Gaziantep'te oylar sayılmaya başlandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI ve 28'inci dönem Milletvekilli Genel Seçimi için Gaziantep'te oylar sayılmaya başlandı.

Kentte sabah erken saatlerde oy kullanacak vatandaşlar okulların önünde beklemeye başladı. 4 bin 64 sandığın kurulduğu Gaziantep'te 08.00 itibari ile başlayan oy kullanma işlemi 17.00 itibari ile sona erdi. Sandık görevlileri zamanın dolması ile birlikte sandıktaki mührü açarak oyları saymaya başladı. Sayılan oylar çuvallara doldurarak İl Seçim Kuruluna götürüldü.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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