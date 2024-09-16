Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te Sanat ve Meslek Eğitim Kursları İçin Yeni Bina İnşaatı Devam Ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Araban ilçesinde GASMEK binasının inşaatına devam ediyor. Kurslar sayesinde gençler ve kadınlar, sanat ve meslek edinerek geleceğe yön verecekler.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince Araban ilçesinde faaliyet gösterecek olan sanat ve meslek eğitim kurslarının yer alacağı binanın inşaatı devam ediyor.

İlçe merkezinde Turgut Özal Mahallesinde 24 Haziran'da temeli atılan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK) binasının inşaatı sürüyor.

Gençler ve kadınlar, GASMEK'in faaliyete başlamasıyla çeşitli kurslardan hem sanat hem de meslek öğrenerek geleceklerine yön verecekler.

Kaynak: AA / Mahmut Bazlama - Güncel

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi gaziantep Belediye Güncel Araban Eğitim Sanat Yaşam

Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor

"Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor"

 Soruşturma dosyasına giren tutanak! Amca Salim Güran'ın jandarmayı gizlice dinlediği ortaya çıktı

Jandarmayı bile gizlice dinlemişler

 Kenti karıştıran atama! Belediyeden 'işe gelmiyor' diye kovuldu, valiye özel kalem müdürü oldu

Belediyeden "işe gelmiyor" diye kovuldu, valiye özel kalem müdürü oldu
Belediye uyuma! İlçeyi fareler bastı, gelen görüntüler korkunç

Belediye uyuma! İlçeyi fareler bastı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ATV CANLI İZLE 16 EYLÜL | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, frekans bilgileri ne? ATV canlı yayın… Müge Anlı, Hatice Musaoğlu olayı nedir? 16 Eylül Müge Anlı'da kayıp Hatice Musaoğlu nerede? TEŞKİLAT 5. SEZON FRAGMANI! Teşkilat yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Ömer öldü mü? GÖNÜL DAĞI 145. BÖLÜM FRAGMANI İZLE (21 EYLÜL) TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tarihte bugün ne oldu? 16 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? Kilis Valiliği Özel Kalem Müdürü kim oldu? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Eylül ayı faiz kararı toplantısı saat kaçta? Hudutsuz Sevda 2. sezon ne zaman başlıyor, saat kaçta? NOW Hudutsuz Sevda yeni sezonu hangi tarihte başlıyor? Parma- Udinese maçı ne zaman? (İtalya - Serie A) Parma - Udinese saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Arka Sokaklar Komiser Fikri Yeniceli kim, gerçek adı ne? Burak Alkaş kimdir, kaç yaşında ve oynadığı diziler ne? Rayo Vallecano- Osasuna (İspanya- LaLiga) maçı saat kaçta? Rayo Vallecano- Osasuna maçı hangi kanalda?
title