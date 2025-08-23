Gaziantep'te Sahtecilik Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltında

Gaziantep'te Sahtecilik Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, resmi belgede sahtecilik yaptığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı. Suç örgütünün turizm taşımacılığı alanında sahte belgeler düzenleyerek araçların yaşını değiştirdiği tespit edildi.

Gaziantep'te resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve resmi belgede sahtecilik" suçları kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapıldı.

Ekipler, suç örgütünün, Gaziantep'te turizm taşımacılığı alanında tur faaliyetleri düzenleyen bazı firmaların tescil belgelerinde oynama yaparak araçları 10 yaşından küçük gösterdiğini, tur araçlarının ruhsatları üzerinde, silinti, kazıntı yaparak ve sahte tescil belgesi düzenleyerek araçları tur faaliyetlerinde kullandıklarını tespit etti.

Suç örgütüne yönelik operasyon düzenleyen ekipler, örgüt elebaşı olduğu iddiasıyla E.K. ve K.K. ile Ö.K'yi gözaltına aldı.

Zanlıların iş yeri ve ikametlerinde 8 araca ait sahte tescil belgesi, 5 cep telefonu ve sim kartı, 5 dizüstü bilgisayar, 2 sahte belge, 14 bin 700 lira suç geliri para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
Uşak'taki su krizinde suç kimin? Maden firması ve belediye topu birbirine atıyor

Günde sadece 6 saat su verilen kentte herkes topu birbirine atıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz

İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.