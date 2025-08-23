Gaziantep'te Sahtecilik Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltında

Gaziantep'te resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve resmi belgede sahtecilik" suçları kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapıldı.

Ekipler, suç örgütünün, Gaziantep'te turizm taşımacılığı alanında tur faaliyetleri düzenleyen bazı firmaların tescil belgelerinde oynama yaparak araçları 10 yaşından küçük gösterdiğini, tur araçlarının ruhsatları üzerinde, silinti, kazıntı yaparak ve sahte tescil belgesi düzenleyerek araçları tur faaliyetlerinde kullandıklarını tespit etti.

Suç örgütüne yönelik operasyon düzenleyen ekipler, örgüt elebaşı olduğu iddiasıyla E.K. ve K.K. ile Ö.K'yi gözaltına aldı.

Zanlıların iş yeri ve ikametlerinde 8 araca ait sahte tescil belgesi, 5 cep telefonu ve sim kartı, 5 dizüstü bilgisayar, 2 sahte belge, 14 bin 700 lira suç geliri para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri devam ediyor.