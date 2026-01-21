Haberler

Gaziantep'te sahte para operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Gaziantep'te yapılan sahte para operasyonunda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 422 adet sahte 200 lira ele geçirildi ve 2 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te sahte para operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nizip Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince piyasaya sürülmek üzere hazırlanan sahte paraların engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, bir adrese düzenledikleri operasyonda, 422 adet sahte 200 lira ele geçirdi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

