Gaziantep'te sahte MİT'çinin aracında silah, tarihi eser ve uyuşturucu ele geçiti - Haberler

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Gaziantep'te sahte MİT'çinin aracında silah, tarihi eser ve uyuşturucu ele geçiti

Demirören Haber Ajansı - Hasan Kırmızıtaş - Güncel
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Gaziantep'te sahte MİT'çinin aracında silah, tarihi eser ve uyuşturucu ele geçiti

GAZİANTEP'te, ihbar üzerine durdurulan araçta sahte MİT kimliği ile silah, uyuşturucu, tarihi eser, askeri malzemeler ve imitasyon külçe altın ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, ihbar üzerine durdurulan araçta sahte MİT kimliği ile silah, uyuşturucu, tarihi eser, askeri malzemeler ve imitasyon külçe altın ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser bulunduğu ihbar edilen plakası açıklanmayan aracı kent girişindeki uygulama noktasında durdurdu. Araçtaki ismi açıklanmayan 3 kişiden 1'inin üzerinde sahte Milli İstihbarat Teşkilatı kimliği bulundu. Araçtaki aramada 2 el telsizi, 2 tabanca, 103 fişek, 51 sikke, 10 imitasyon külçe altın, 30 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 1 radar tespit cihazı ile çok sayıda askeri malzeme ve dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri devam eden şüpheliler 'nitelikli yağma', '6136 sayılı kanuna muhalefet', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti', 'kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi', 'paraya eşit sayılan değerde sahtecilik', 'kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet' suçlarından adliyeye sevk edilecek.


Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Güncel

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