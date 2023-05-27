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Gaziantep'te Sahte El İlanı Dağıtan Kişi Gözaltına Alındı

Gaziantep'te Sahte El İlanı Dağıtan Kişi Gözaltına Alındı

Güncel Haberler

Gaziantep'te bir siyasi partinin logosunun kopyalandığı sahte el ilanını dağıtan kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Gaziantep'te bir siyasi partinin logosunun kopyalandığı sahte el ilanını dağıtan kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir partinin logosunun kopyalanarak el ilanı üretilip dağıtılması üzerine çalışma yürüttü.

Ekiplerin çalışması sonucu yakalanan şüpheli hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Gaziantep Güncel Haberler

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