Gaziantep'te Sahte Alkol Operasyonu: Çok Miktarda Sahte Alkol Ele Geçirildi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ayrı depoya yönelik sahte alkol operasyonu düzenledi. Operasyonda 245 şişe sahte dökme viski, 423 litre dökme sahte alkol, 300 adet etiket, 195 adet boş şişe ile 50 adet şişe kapağı ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te 3 ayrı depoya yönelik operasyonda çok miktarda sahte alkol ele geçirilerek 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ayrı depoya yönelik sahte alkol operasyonu yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonda baskın yapılan depolardaki aramalarda 245 şişe sahte dökme viski, 423 litre dökme sahte alkol, 300 adet etiket, 195 adet boş şişe ile 50 adet şişe kapağı ele geçirildi, 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP