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Gaziantep'te Sahte Alkol Operasyonu: 75 litre sahte dökme alkol ve 25 litre etil alkol ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı

Güncel Haberler

Gaziantep'te Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 75 litre sahte dökme alkol ve 25 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyon sonucunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te 75 litre sahte dökme alkol ve 25 litre etil alkol ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sahte alkol satanlara yönelik kent merkezi ve Nizip ilçesinde 5 iş yeri ve 1 depoya operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 75 litre sahte dökme alkol ve 25 litre etil alkol ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Operasyon Gaziantep Güncel Haberler

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