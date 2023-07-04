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Gaziantep'te Sağlık Ürünleri Fabrikasında Yangın Çıktı

Gaziantep'te Sağlık Ürünleri Fabrikasında Yangın Çıktı

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Gaziantep'te çocuk bezi, sargı bezi, pamuk gibi sağlık ürünlerinin üretildiği fabrikada yangın çıktı. 10 kişinin dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

p>GAZİANTEP'te çocuk bezi, sargı bezi, pamuk gibi sağlık ürünlerinin üretildiği fabrikada yangın çıktı. 10 kişinin dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 12.00 sıralarında 5'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren sağlık ürünlerinin üretildiği bir fabrikada meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek fabrikayı sardı. Olayı gören işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, dumandan etkilenen 10 kişi, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Güncel

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