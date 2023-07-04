Gaziantep'te Sağlık Ürünleri Fabrikasında Yangın: Çatı Çöktü
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Gaziantep'te çocuk bezi, sargı bezi, ıslak mendil gibi sağlık ürünlerinin üretildiği fabrikada çıkan yangın sonucunda fabrikanın çatısı çöktü. Dumandan etkilenen 10 kişinin tedavisi devam ederken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye devam ediyor.
ÇATI ÇÖKTÜ, MÜDAHALE SÜRÜYOR
Gaziantep'te çocuk bezi, sargı bezi, ıslak mendil gibi sağlık ürünlerinin üretildiği fabrikada çıkan yangından dolayı fabrikanın çatısı çöktü. Dumandan etkilenen 10 kişinin hastanedeki tedavisi devam ederken, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Güncel