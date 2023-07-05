Gaziantep'te Sağlık Ürünleri Fabrikasında Yangın: 35 Milyon Dolarlık Zarar

GAZİANTEP'te çocuk bezi, pamuk, sargı bezi gibi sağlık ürünlerinin üretildiği fabrikada çıkan yangında 35 milyon dolarlık zarar meydana geldi. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, devletin tüm imkanlarıyla yangına müdahale edildiğini söyledi.

Yangın, dün saat 12.00 sıralarında, 5'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren sağlık ürünlerinin üretildiği fabrikada meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, büyüyüp fabrikayı sardı. Olayı gören işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. itfaiye ekipleri 40 araç ve 90 personel ile yangını 5 saatlik çalışmayla kontrol altına alırken, 10 işçi dumandan etkilendi. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin dün akşamdan itibaren soğutma çalışmaları da sürüyor.

VALİ ÇEBER'DEN ZİYARET

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, inceleme yaptığı fabrikanın sahiplerinden durumla ilgili bilgi aldı. Ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade eden Vali Çeber, şunları söyledi Burada üzücü bir olay yaşadık. Bütün firmalarımızı ve tüm sanayicilerimizi Allah bu tür musibetlerden korusun. Firmamızın depo olarak kullandığı ve yoğun olarak pamukla beraber ürettiği ürünlerin bir kısmının olduğu, bulunduğumuz bu bölge yandı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili kanaatlerimiz var ancak araştırmalar devam ediyor. En büyük tesellimiz, can kaybı veya yaralının olmaması. Dumandan etkilenen kişilerin sağlık durumları gayet iyi. En büyük risk makine ekipmanlarının yoğun olarak bulunduğu alana sıçramamasıydı. Ekipler bunu önlediler. Yangın makine ekipmanlarına ulaşmadan söndürüldü. Meydana gelen kayıp, hepimizi üzecek miktarda. Firma yetkililerimiz yaklaşık 35 milyon dolar civarında bir kayıplarının olduğundan bahsetti. Ölü ve yaralının olmaması en büyük tesellimiz ama kayıp olarak önemli bir miktar zarar meydana geldi. (DHA)