Gaziantep'te Sağlık Ürünleri Fabrikasında Yangın: 35 Milyon Dolarlık Zarar

Gaziantep'te çocuk bezi, pamuk, sargı bezi gibi sağlık ürünlerinin üretildiği fabrikada çıkan yangında 35 milyon dolarlık zarar meydana geldi. Vali Kemal Çeber, yangına müdahale edildiğini belirtti.

GAZİANTEP'te çocuk bezi, pamuk, sargı bezi gibi sağlık ürünlerinin üretildiği fabrikada çıkan yangında 35 milyon dolarlık zarar meydana geldi. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, devletin tüm imkanlarıyla yangına müdahale edildiğini söyledi.

Yangın, dün saat 12.00 sıralarında, 5'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren sağlık ürünlerinin üretildiği fabrikada meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, büyüyüp fabrikayı sardı. Olayı gören işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. itfaiye ekipleri 40 araç ve 90 personel ile yangını 5 saatlik çalışmayla kontrol altına alırken, 10 işçi dumandan etkilendi. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin dün akşamdan itibaren soğutma çalışmaları da sürüyor.