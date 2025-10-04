Gaziantep'te Sağlık Raporu için Para Alan Doktor Gözaltına Alındı

GAZİANTEP'te para karşılığı sağlık raporu hazırladığı belirlenen doktor M.T. ile olayla bağlantılı 5 kişi gözaltına alındı. M.T.'nin hastalardan para aldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi, bir hastanede doktor M.T.'nin hastalardan para alarak sağlık raporu düzenlediği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, doktor M.T.'nin hastalardan para alarak sağlık raporu düzenlediği ve muayene ettiğini belirleyerek operasyon başlattı. Operasyonda 1 adet tabanca, 129 adet fişek, bir kuruma ait tanıtım kartı, çok sayıda reçete edildiği ve satışı yapıldığı halde teslim edilmeyen ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili doktor M.T., ile 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 4'ü tutuklandı. Öte yandan olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; doktor M.T.'nin hastalardan para aldığı ve aralarında geçen diyaloglar yer aldı.