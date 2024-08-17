Gaziantep'te Sağanak Yağış Sonucu Su Birikintileri Oluştu

Gaziantep'te etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Bugün hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı kentte aralıklarla yağan yağmur, akşam saatlerinde sağanağa dönüştü.

Polis ekipleri, sağanak nedeniyle kavşaklarda önlem alırken, bazı cadde ve sokaklarda biriken sular nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Bazı vatandaşlar ıslanmamak için otobüs duraklarına sığındı.

Kent merkezindeki Kavaklık Parkı'ndan geçen Alleben Deresi'nin yükseldiği gözlendi.

Vatandaşlar, Kavaklık Parkı yakınında su birikintisi oluşan alanlardaki araçlarını başka yerlere çekti.