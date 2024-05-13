Gaziantep'te Sağanak Yağış Sonucu Su Birikintileri Oluştu

Gaziantep'te sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kentte öğle saatlerinde başlayan yağmur, kısa sürede etkisini artırdı. Sürücüler, cadde ve sokaklarda biriken su nedeniyle zor anlar yaşadı.

Polis ekipleri, kavşaklarda önlem aldı.

Bazı kent sakinleri ıslanmamak için kendilerince önlem alırken bazıları ise otobüs duraklarına sığındı.