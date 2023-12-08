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Gaziantep'te Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor

8 Aralık 2023 23:11 Son Güncelleme: 23:12 Abone Ol

Gaziantep'te sabah saatlerinden itibaren başlayan yağmur, akşam saatlerinde sağanağa dönüştü. Kent genelinde yer yer etkili olan yağışla oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda, beklenen kuvvetli yağışlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.