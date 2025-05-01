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Gaziantep'te Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Gaziantep'te Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Gaziantep'te aniden başlayan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı ve trafikte aksamalara neden oldu. Yağışın bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

Gaziantep'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi

GAZİANTEP - Gaziantep'te aniden bastıran ve yer yer etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Gaziantep'in bazı bölgelerinde akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Aniden başlayan ve giderek etkisini arttıran sağanak yağış, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken trafikte de zaman zaman aksamalar oldu.

Kentte yağışın bir süre daha etkisini sürdüreceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR DÖNEK - Güncel
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