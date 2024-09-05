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Gaziantep'te Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Gaziantep'te akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, 3. ve 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde bazı kavşak ve alt geçitleri su bastı. İşçilerin çıkış saati olması nedeniyle bölgede yoğunluk oluştu. Polis ve itfaiye ekipleri sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi. Vidanjörler suyun tahliyesini sağlarken, trafik polisleri yolda kalan araçları çekici yardımıyla kaldırdı. Çalışmalar devam ediyor.

Gaziantep'te etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinde başlayan yağmur sağanağa dönüştü. 3. ve 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde bazı kavşak ve alt geçitleri su bastı.

İşçilerin çıkış saati olması nedeniyle bölgede yoğunluk oluşurken, polis ve itfaiye ekipleri sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi.

Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne bağlı vidanjörler sağanağın etkili olduğu kavşaklarda çalışma yaparak suyun tahliyesini sağladı.

Trafik polisleri ise yolda kalan bazı araçları çekici yardımıyla kaldırdı.

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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