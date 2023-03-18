Gaziantep'te sağanak ve dolunun ardından temizlik çalışmaları sürüyor

Gaziantep'te dün etkili olan sağanak ile dolunun ardından, su tahliye ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

Gaziantep'te dün etkili olan sağanak ile dolunun ardından, su tahliye ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Mahallesi Abdulkadir Aksoy Bulvarı'ndaki 5 katlı bir binanın sığınağına dolan suları tahliye etti. Binanın bahçesindeki suları da boşaltan ekipler, buradaki iki aracı kurtarmak için çalışma başlattı.

Belediye ekipleri, biriken sular nedeniyle sürücülerin ve yayaların zaman zaman ilerlemekte zorlandığı caddelerde de temizlik çalışması yaptı. Ekipler, caddelerdeki mazgalları açarak biriken yağmur sularını tahliye etti.

Kentte yağışın aralıklarla sürmesi bekleniyor.