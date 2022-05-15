GAZİANTEP - Sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi - Haberler

Gaziantep'te aniden bastıran sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde yağan yağmur yerini şiddetli doluya bıraktı.

Yaklaşık yarım saat devam eden doluya yakalanan vatandaşlar, iş yerlerine ve önündeki sundurmaların altına sığındı.

Dolu nedeniyle trafikteki sürücülere de zor anlar yaşattı. Kentte yağmur aralıklarla etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, öğleden sonra Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman çevrelerinde gece saatlerine kadar sağanağın kuvvetli olması beklendiği bildirildi.