GAZİANTEP - Sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GAZİANTEP - Sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

AA - Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
 - Güncelleme:

Gaziantep'te aniden bastıran sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Gaziantep'te aniden bastıran sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde yağan yağmur yerini şiddetli doluya bıraktı.

Yaklaşık yarım saat devam eden doluya yakalanan vatandaşlar, iş yerlerine ve önündeki sundurmaların altına sığındı.

Dolu nedeniyle trafikteki sürücülere de zor anlar yaşattı. Kentte yağmur aralıklarla etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, öğleden sonra Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman çevrelerinde gece saatlerine kadar sağanağın kuvvetli olması beklendiği bildirildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title