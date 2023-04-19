GAZİANTEP'TE SAĞANAK ETKİLİ OLDU
Güncel Haberler
GAZİANTEP'te etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
GAZİANTEP'te etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Sürücüler, yağış nedeniyle yolda güçlükle ilerledi.
Kentte, akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Araç sürücüleri, şehir merkezinde, yollarda biriken yağmur suları nedeniyle, ilerlemekte güçlük çekti. Yağmura hazırlıksız yakalanan bölge halkı da zor anlar yaşadıklarını belirtti. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel