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Gaziantep'te sağanak etkili oldu

Gaziantep'te sağanak etkili oldu

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GAZİANTEP'te etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

GAZİANTEP'te etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Sürücüler, yağış nedeniyle yolda güçlükle ilerledi.

Kentte, akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Araç sürücüleri, şehir merkezinde, yollarda biriken yağmur suları nedeniyle, ilerlemekte güçlük çekti. Yağmura hazırlıksız yakalanan bölge halkı da zor anlar yaşadıklarını belirtti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Güncel

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