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GAZİANTEP - Etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi

AA - Adsız Günebakan - Güncel
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Gaziantep'te sağanak nedeniyle cadde, sokak ve alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

Gaziantep'te sağanak nedeniyle cadde, sokak ve alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

Kentte etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Şehirde bazı cadde ve sokaklarla alt geçitlerde su birikintileri oluştu, sürücüler zorlandı.

Bazı kavşaklarda görev alan polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da güçlük yaşadı.

AA / Adsız Günebakan - Güncel

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