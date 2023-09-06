Gaziantep'te Şafak Vakti Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Şüpheli Gözaltına Alındı

Gaziantep'te, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen şafak vakti uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Operasyona 200 polis katıldı ve havadan dron desteği sağlandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalar devam ediyor.