Gaziantep'te Şafak Vakti Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Şüpheli Gözaltına Alındı
Gaziantep'te, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen şafak vakti uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Operasyona 200 polis katıldı ve havadan dron desteği sağlandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalar devam ediyor.
GAZİANTEP'te 200 polisin katılımı ile şafak vakti uyuşturucu operasyonu düzenlendi; çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. 200 polisin katıldığı, havadan dron ile de desteklenen operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde de arama yapıldı. Baskınların gün boyu süreceği bildirildi.