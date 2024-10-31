Gaziantep'te Sadaka Kutusu Çalındı

GAZİANTEP'te Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bilet satış noktasına bırakılan sadaka kutusu çalındı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Karacaahmet Mahallesi'ndeki otogarda meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, bilet satış noktasında tezgah üzerindeki sadaka kutusunu çaldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; şüphelinin etrafı kontrol ederek, sadaka kutusunu alıp, uzaklaşması yer aldı. Sadaka kutusunun yerine yenisi konulurken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. İş yeri sahibi Ercan Babur, ihtiyaç sahipleri için toplanan paranın çalınmasının utanç verici olduğunu belirterek, "Çok üzücü bir durum yaşadık. Sivil toplum kuruluşları buraya sadaka kutusu bırakıyorlar. Bizler de para toplanmasına vesile oluyoruz. Dolayısıyla bunun çalınması bizi derinden üzdü. Sadaka kutusunu veren derneği aradık ve yerine yeni sadaka kutumuz geldi" dedi.

Haber: Kadir GÜNEŞ-Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA