Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te Sadaka Kutusu Çalındı

Gaziantep'te Sadaka Kutusu Çalındı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'teki şehirlerarası otobüs terminalinde, bilet satış noktasındaki sadaka kutusu çalındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

GAZİANTEP'te Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bilet satış noktasına bırakılan sadaka kutusu çalındı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Karacaahmet Mahallesi'ndeki otogarda meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, bilet satış noktasında tezgah üzerindeki sadaka kutusunu çaldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; şüphelinin etrafı kontrol ederek, sadaka kutusunu alıp, uzaklaşması yer aldı. Sadaka kutusunun yerine yenisi konulurken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. İş yeri sahibi Ercan Babur, ihtiyaç sahipleri için toplanan paranın çalınmasının utanç verici olduğunu belirterek, "Çok üzücü bir durum yaşadık. Sivil toplum kuruluşları buraya sadaka kutusu bırakıyorlar. Bizler de para toplanmasına vesile oluyoruz. Dolayısıyla bunun çalınması bizi derinden üzdü. Sadaka kutusunu veren derneği aradık ve yerine yeni sadaka kutumuz geldi" dedi.

Haber: Kadir GÜNEŞ-Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
CHP ve DEM Parti, Esenyurt'ta Ahmet Özer için ortak miting yapıyor

CHP ve DEM Parti, Esenyurt'ta Ahmet Özer için ortak miting yapıyor

 CHP'nin Esenyurt'taki halk buluşmasına katılmayan 3 belediye başkanı

Tüm çağrılara rağmen 3 belediye başkanı Esenyurt'a gitmedi

 Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı! Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin'i çuvala böyle yerleştirmiş

Nevzat Bahtiyar'ın jandarmada ifade verdiği anlar! Narin'i çuvala böyle yerleştirmiş
Beyaz et firmalarına rekor ceza

Beyaz et firmalarına rekor ceza
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eyvah Eyvah 3 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Eyvah Eyvah 3 filmi ne zaman, nerede çekildi? Adana ASKİ su kesintisi! 1 Kasım Yüreğir, Çukurova, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, İslahiye, Nizip 1 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 1 Kasım Beypazarı, Etimesgut, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 1 Kasım Menemen, Aliağa, Buca su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 1 Kasım Karacabey, Gemlik, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filmi ne zaman, nerede çekildi? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 1 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Hız Tuzağı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hız Tuzağı filmi ne zaman, nerede çekildi? MİT özel koleksiyon istihbarat raporları nedir? Bengü boşanıyor mu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.