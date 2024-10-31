Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te Sadaka Kutusu Çalındı

Gaziantep'te Sadaka Kutusu Çalındı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GAZİANTEP'te şehirlerarası otogardaki bilet satış noktasında bulunan sadaka kutusu, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibi, durumu utanç verici olarak nitelendirerek, ihtiyaç sahipleri için toplanan paranın çalınmasının üzüntü verici olduğunu ifade etti.

GAZİANTEP'te Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bilet satış noktasına bırakılan sadaka kutusu çalındı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Karacaahmet Mahallesi'ndeki otogarda meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, bilet satış noktasında tezgah üzerindeki sadaka kutusunu çaldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; şüphelinin etrafı kontrol ederek, sadaka kutusunu alıp, uzaklaşması yer aldı. Sadaka kutusunun yerine yenisi konulurken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. İş yeri sahibi Ercan Babur, ihtiyaç sahipleri için toplanan paranın çalınmasının utanç verici olduğunu belirterek, "Çok üzücü bir durum yaşadık. Sivil toplum kuruluşları buraya sadaka kutusu bırakıyorlar. Bizler de para toplanmasına vesile oluyoruz. Dolayısıyla bunun çalınması bizi derinden üzdü. Sadaka kutusunu veren derneği aradık ve yerine yeni sadaka kutumuz geldi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Marmara Denizi Sedef Adası açıklarında kuru yük gemisinde yangın! 2 kişi hayatını kaybetti

Marmara Denizi'nde gemi yangını! 2 kişi hayatını kaybetti

 Esenyurt Belediyesi'ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı

CHP'li vekillerin bulunduğu otobüs polis barikatına takıldı

 Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy'un ilk hamlesi

Kayyum Can Aksoy hızlı başladı! İşte koltuğa oturur oturmaz verdiği ilk talimat
Mansur Yavaş, Esenyurt Belediyesi önündeki buluşmaya gitmiyor

Mansur Yavaş, Esenyurt'a gitmiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ocak ayı memur maaşları (tahmini) 2025 Ocak ayında memur maaşları ne kadar olacak? Elektrik faturaları nasıl hesaplanacak? Elektrik faturalarında yeni dönem! Sedef Adası kuru yük gemisinde çıkan yangın söndürüldü mü? Yangında son durum nedir? MEMUR ZAMMI 2025 HESAPLAMA: Memur zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Masterchef 31 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 31 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Pelin Yoru kimdir? Pelin Yoru kaç yaşında, nereli? Pelin Yoru neden öldü? Ahmet Özer'in gözaltına alınma anı (VİDEO İZLE) VİZESİZ ÜLKELER: Türkiye'den hangi ülkeye vizesiz gidilir? Vizesiz ülkeler 2024 nelerdir? Gülüç Belde Belediye Başkanı kim? Gökhan Mustafa Demirtaş neden tutuklandı, suçu ne? Trabzonspor- Fenerbahçe maçının hakemi kim?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.