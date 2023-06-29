Gaziantep'te Sacır Deresi'nde boğulan 2 kişinin cesedine ulaşıldı

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine bağlı Sacır Deresi'nde boğulan 2 kişinin cesedine ulaşıldı. Suriyeli oldukları belirlenen Nidal Abdullah Elhamed ve Ali El Abdullah'ın cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde Sacır Deresi'nde boğulan iki kişinin cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Oğuzeli ilçesine bağlı kırsal Kersentaş Mahallesi yakınlarındaki Sacır Deresi'nde hareketsiz 2 kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, Gaziantep İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü dalgıçlarınca yapılan çalışmayla 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yapılan incelemelerde Suriyeli olduğu belirlenen Nidal Abdullah Elhamed (19) ile Ali El Abdullah'ın (15) cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.