GAZİANTEP - Rüşvet operasyonunda 6 zanlı tutuklandı - Haberler

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GAZİANTEP - Rüşvet operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

AA - Güncel
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Gaziantep'te düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Gaziantep'te düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmada Oğuzeli Tapu Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapan ve rüşvet aldığı tespit edilen şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Söz konusu şüpheliye rüşvet verdiği değerlendirilen toplam 11 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 6'sı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 5 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GAZİANTEP - Rüşvet operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP - Rüşvet operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP - Rüşvet operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

AA / Güncel

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